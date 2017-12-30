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Опубліковано перелік безкоштовних
послуг в межах медреформи

Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:07

  Moimir написав:
  ssnet написав: Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.

Была и есть. Причем здесь отношение. Я говорю о том что, допустим "бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего

А в какой стране по страховке можно выбирать врача ? Звонишь в старховую, а они решают куда идти. Можно сказать , что не нравится и дайте другую клинику или другого врача. Приемлемое качество вы получите. Ели хотите отблагодарить в гос клинике, это ваше право и абсолютно нормально.
В некоторых странах по страховке вы быстрее сами выздороветь или помереть... А цена без страховки не соизмерима с нашей.
ssnet
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  vetka написав: Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента ))))

Не болеть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13

  ssnet написав:Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.

Сумма типичной страховки давно перевалила за 600 грн.
За 250 грн - это самая дешевая страховка с обслуживанием в гос. клиниках при условии что раньше никогда не болели и вам до 35 лет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:17

  cannabis_ua написав:
  ssnet написав:Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.

Сумма типичной страховки давно перевалила за 600 грн.
За 250 грн - это самая дешевая страховка с обслуживанием в гос. клиниках при условии что раньше никогда не болели и вам до 35 лет.

Читайте внимательней что написано :mrgreen: Или чукча не читатель, чукча писатель :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:40

  Juna написав:Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!

Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно?
Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток.
Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главврачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения.
Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам.
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 03 лип, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:46

  cannabis_ua написав:Значит совок был гуманнее.


Да-да. С молочными реками в кисельных берегах.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:19

  Аlександр написав:
  Juna написав:Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!

Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно?
Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток.
Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главврачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения.
Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам.

Супрун пытается изменить только одно - доступность медицины.
Сейчас идет первая волна - реорганизация первички. По сути - это то единственное, за что государство еще будет платить... поначалу)))
О вторичной медпомощи пока молчок - выборы ведь на носу. А ну как народ раздуплится раньше времени?
Когда пойдет сброс со счетов вторички(больницы и всевозможные стационары), многие начнут прозревать, ибо любой чих медперсонала будет обходиться в копеечку, и суммы пойдут не "100 грн оборзевшей медсестричке за укольчики и таблеточки", а по четкому прайсу. С соточки за укол медсестра получит максимум пятачек, остальное "на хоз нужды", на административку и на прибыль бывшей "ужасносовковской" больнички - ну а что, главврач-бизнесмен тоже кушать хочет. А чтобы он мог спокойно кушать, не боясь проверок, - надо будет дать чиновникам от Минздрава в клювик ежемесячно четко оговоренную таксу.
Но это для начала!
Как только ситуация утрясется, окажется, что нужно налоги платить. А что? Частная больничка - субьект хозяйствования, должна платить, как все. Опа!
Был укольчик соточка, а после налогообложения стал 150.
Оглянешься, где дешевле, и с удивлением обнаружишь, что за 3-5 лет половина больниц закрылась, а вторая половина наполовину занята массажами и соляриями.
Вот к чему мы движемся семимильными шагами
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43

  ssnet написав: А в какой стране по страховке можно выбирать врача ? Звонишь в старховую, а они решают куда идти. Можно сказать , что не нравится и дайте другую клинику или другого врача. Приемлемое качество вы получите. Ели хотите отблагодарить в гос клинике, это ваше право и абсолютно нормально. В некоторых странах по страховке вы быстрее сами выздороветь или помереть... А цена без страховки не соизмерима с нашей.

Если вы о туристической страховке, то да, идете куда направят. Если вы застрахованы в другой стране, наверное есть варианты, я не знаю. Знаю как это в Германии. Там страховка может быть частная и государственная. В выборе врача вас, естественно, никто не ограничивает. Имея частную страховку вы несёте расходы самостоятельно, затем страховая делает возмещение. Имея гос страховку, вы оплачиваете самостоятельно только лекарства, а далее, в зависимости от того красный это рецепт или зелёный, синий, желтый разбираетесь со страховой на предмет возмещения. Возможно от выбранного вами плана есть варианты, но в целом так.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:05

Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо

Два года назад на операцию в травматологии надо было заплатить 1500 грн только за операционный набор, вроде это за инструменты одноразовые, лекарства отдельно. Сейчас к гинекологу тоже надо нести набор смотровой за 30 грн, теперь уже всё одноразовое покупает пациент, не купишь не примут.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:11

  antey1969 написав:Когда пойдет сброс со счетов вторички(больницы и всевозможные стационары), многие начнут прозревать, ибо любой чих медперсонала будет обходиться в копеечку, и суммы пойдут не "100 грн оборзевшей медсестричке за укольчики и таблеточки", а по четкому прайсу. С соточки за укол медсестра получит максимум пятачек, остальное "на хоз нужды", на административку и на прибыль бывшей "ужасносовковской" больнички - ну а что, главврач-бизнесмен тоже кушать хочет.

И что же Вы тогда предлагаете? Все оставить как есть, вернее до чего довели украинские министры за 26 лет?
А прайс услуг на лечение, действительно, должен быть четким и прозрачным.
Аlександр
 
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