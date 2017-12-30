|
|
Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:12
А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации.
-
1007qwert
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему