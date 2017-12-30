Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:12
Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо
А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:15
Аlександр, так нужно сначала навести порядок со страховками. Т.к. если ты молодой и здоровый, то страховку купить не проблема. А вот если в возрасте и имеешь хронические заболевания, то о страховке можешь забыть. И за что тогда платить "четкую и прозрачную цену"?
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