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Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:12
А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:15
Аlександр, так нужно сначала навести порядок со страховками. Т.к. если ты молодой и здоровый, то страховку купить не проблема. А вот если в возрасте и имеешь хронические заболевания, то о страховке можешь забыть. И за что тогда платить "четкую и прозрачную цену"?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:17
Аlександр написав: Juna написав:
Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!
Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно?
Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток.
Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главврачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения.
Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам.
Можно я вставлю своих пять копеек. Работала в медицине с 1999 года по 2000-е. Застала время, когда были еще шоколадки, деньги крайне редко тыкали со стыдом в карман. Так вот, шоколадки начинали давать сами пациенты, а не чинуши. Так что реально во взятках изначально виноваты сами больные, а уж размер их начал расти, как аппетит во время еды ((((
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vetka
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:20
antey1969
Так и сейчас в минздрав в клювике носится от каждого главврача, а ему тоже в клювик несут завотделения и так по нисходящей. Разве что санитарки не скидываются, хотя, утверждать уже не берусь, может и они скидывают в общий котел.
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vetka
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:46
vetka написав:antey1969
Так и сейчас в минздрав в клювике носится от каждого главврача, а ему тоже в клювик несут завотделения и так по нисходящей. Разве что санитарки не скидываются, хотя, утверждать уже не берусь, может и они скидывают в общий котел.
Санитарки разве что содержимым утки могут плеснуть в сторону Минздрава.)))
С минималки не очень то отстегнешь.
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antey1969
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:50
antey1969 написав: vetka написав:antey1969
Так и сейчас в минздрав в клювике носится от каждого главврача, а ему тоже в клювик несут завотделения и так по нисходящей. Разве что санитарки не скидываются, хотя, утверждать уже не берусь, может и они скидывают в общий котел.
Санитарки разве что содержимым утки могут плеснуть в сторону Минздрава.)))
С минималки не очень то отстегнешь.
А при чем тут минималка? Вы что до сих пор думаете, что медперсонал живет на одну зарплату? ))))
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vetka
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