Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

Додано: Сер 04 лип, 2018 09:59

1007qwert написав: А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации. А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации.

Если бы у нас врачам, как в цивилизованных странах, дали заниматься частной практикой - именно это было бы реальной реформой.Что нужно терапевту, чтобы открыть свой кабинет?Да по сути хватит однокомнатной квартиры на первом этаже с отдельным входом, минимум мебели и медсестрички. Это намного меньше, чем нужно тому же самому стоматологу.Ну, придется еще договориться с лабораторией по поводу анализов. Все!Дайте возможность терапевту работать на себя и не вмешивайтесь. Вот это была бы реальная реформа. Многие бы заплатили по 200 гривен за прием по записи и без спешки, чтобы не ждать с температурой и кашлем в нервной толпе на коридоре. И терапевтических кабинетов развелось бы как блох на собаке. Через пару лет закрылись бы бездари, хамы и жлобы, остались бы те, за кого народ проголосовал ногами и гривной.Хотите вызвать врача на дом? Ок, двойной тариф. Ночью? Ок, тройной тариф.Всякий труд должен быть оплачен и к этому нужно привыкать.Но тут все упирается в больничные листы. Кто же такую кормушку отдаст рядовым терапоидам?)))