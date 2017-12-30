Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:12
Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо
А как теперь семейный врач будет выдавать больничный больному, если он не прописан в его районе? Раньше поликлиника больничный не давала, больному не по месту регистрации.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:15
Аlександр, так нужно сначала навести порядок со страховками. Т.к. если ты молодой и здоровый, то страховку купить не проблема. А вот если в возрасте и имеешь хронические заболевания, то о страховке можешь забыть. И за что тогда платить "четкую и прозрачную цену"?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:17
Можно я вставлю своих пять копеек. Работала в медицине с 1999 года по 2000-е. Застала время, когда были еще шоколадки, деньги крайне редко тыкали со стыдом в карман. Так вот, шоколадки начинали давать сами пациенты, а не чинуши. Так что реально во взятках изначально виноваты сами больные, а уж размер их начал расти, как аппетит во время еды ((((
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:20
antey1969
Так и сейчас в минздрав в клювике носится от каждого главврача, а ему тоже в клювик несут завотделения и так по нисходящей. Разве что санитарки не скидываются, хотя, утверждать уже не берусь, может и они скидывают в общий котел.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:46
Санитарки разве что содержимым утки могут плеснуть в сторону Минздрава.)))
С минималки не очень то отстегнешь.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:50
А при чем тут минималка? Вы что до сих пор думаете, что медперсонал живет на одну зарплату? ))))
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:59
Если бы у нас врачам, как в цивилизованных странах, дали заниматься частной практикой - именно это было бы реальной реформой.
Что нужно терапевту, чтобы открыть свой кабинет?
Да по сути хватит однокомнатной квартиры на первом этаже с отдельным входом, минимум мебели и медсестрички. Это намного меньше, чем нужно тому же самому стоматологу.
Ну, придется еще договориться с лабораторией по поводу анализов. Все!
Дайте возможность терапевту работать на себя и не вмешивайтесь. Вот это была бы реальная реформа. Многие бы заплатили по 200 гривен за прием по записи и без спешки, чтобы не ждать с температурой и кашлем в нервной толпе на коридоре. И терапевтических кабинетов развелось бы как блох на собаке. Через пару лет закрылись бы бездари, хамы и жлобы, остались бы те, за кого народ проголосовал ногами и гривной.
Хотите вызвать врача на дом? Ок, двойной тариф. Ночью? Ок, тройной тариф.
Всякий труд должен быть оплачен и к этому нужно привыкать.
Но тут все упирается в больничные листы. Кто же такую кормушку отдаст рядовым терапоидам?)))
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:07
R2 , скажите, что говорится в медреформе, - если человек проживает рядом с клиникой и заключил договор с семейным врачом, но в паспорте регистрация в другом районе, то семейная врач выдаст больничный лист или откажет из-за неправильной регистрации?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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