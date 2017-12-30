Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.
Молочные берега - это другое.
Элементы социализма сейчас внедряются в самых прогрессивных европейских странах.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:16
Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.
Молочные берега - это другое.
Элементы социализма сейчас внедряются в самых прогрессивных европейских странах.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:17
Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.
Молочные берега - это другое.
Элементы социализма сейчас внедряются в самых прогрессивных европейских странах.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:20
Это совок-то был человеколюбивый, и относился с вниманием к человеку? Ну хотя, конечно да - но мы все знали имена этих человеков.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:48
Как сейчас, не знаю как будет, но раньше.... Берете открепительный талон в больнице по месту регистрации, а в больнице, рядом с которой проживаете, пишите заявление, что хотите обслуживаться там по такой-то причине. Думаю, что принцип остался тот же.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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