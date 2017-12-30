Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:16

  Sommer написав:
  cannabis_ua написав:Значит совок был гуманнее.


Да-да. С молочными реками в кисельных берегах.

Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.
Молочные берега - это другое.
Элементы социализма сейчас внедряются в самых прогрессивных европейских странах.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:17

  Sommer написав:
  cannabis_ua написав:Значит совок был гуманнее.


Да-да. С молочными реками в кисельных берегах.

Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.
Молочные берега - это другое.
Элементы социализма сейчас внедряются в самых прогрессивных европейских странах.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:20

  cannabis_ua написав:
  Sommer написав:
  cannabis_ua написав:Значит совок был гуманнее.


Да-да. С молочными реками в кисельных берегах.

Гуманный - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие.


Это совок-то был человеколюбивый, и относился с вниманием к человеку? Ну хотя, конечно да - но мы все знали имена этих человеков. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:48

  nittochca написав:R2 , скажите, что говорится в медреформе, - если человек проживает рядом с клиникой и заключил договор с семейным врачом, но в паспорте регистрация в другом районе, то семейная врач выдаст больничный лист или откажет из-за неправильной регистрации?

Как сейчас, не знаю как будет, но раньше.... Берете открепительный талон в больнице по месту регистрации, а в больнице, рядом с которой проживаете, пишите заявление, что хотите обслуживаться там по такой-то причине. Думаю, что принцип остался тот же.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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