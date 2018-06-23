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Заробітчани зробили для
української економіки більше,...

Заробітчани зробили для української економіки більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:32

Заробітчани зробили для української економіки більше,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Анатолій Амелін, Директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

Дивися повний текст Заробітчани зробили для української економіки більше, ніж МВФ - експерт (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:32

Теперь заробитчане вправе требовать от правительства все что угодно.
А у МВФ неплохие правила игры.
Такое могут придумать только евреи. Дать взаймы под процент и еще переспать с твоей женой. Ну типа того.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:14

У денег заробитчан есть еще одно большое достоинство: деньги заробитчан идут украинцам, а деньги МВФ - разворовываются, или идут на уплату процентов МВФ.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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