Про це розповів Анатолій Амелін, Директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
Дивися повний текст Заробітчани зробили для української економіки більше, ніж МВФ - експерт (відео).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:32
Заробітчани зробили для української економіки більше,...
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Дивися повний текст Заробітчани зробили для української економіки більше, ніж МВФ - експерт (відео).
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:32
Теперь заробитчане вправе требовать от правительства все что угодно.
А у МВФ неплохие правила игры.
Такое могут придумать только евреи. Дать взаймы под процент и еще переспать с твоей женой. Ну типа того.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:14
У денег заробитчан есть еще одно большое достоинство: деньги заробитчан идут украинцам, а деньги МВФ - разворовываются, или идут на уплату процентов МВФ.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:19
в краткосрочной перспективе "заробитчанские" деньги это плюс для экономики Украины. Но вот в долгосрочной - минус, т.к. заробитчане увеличивают ВВП не своей страны, могут перетащить за границу своих жен/детей (удар по демографии), не платят налоги и отчисления в ПФ (но в старости приедут и оформят себе украинские пенсии - зачем копейке пропадать).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:52
Деньги заробитчан в отличие от разворованных керманычами денег МВФ отдавать с процентами не нужно кстати..
Додано: Пон 02 лип, 2018 23:49
А разве МВФ хоть что-то сделал перевел ? он же только одалживает, а потом страну в кабалу загоняет...
Додано: Вів 03 лип, 2018 06:53
Просто неимоверное трудолюбие украинцев спасло страну от дефолта и краха , а говорят плохо работаем . В мире мало кто пашет как украинцы , они работая дома за копейки еще и по выходных пашут на дачах и селах , что для западного и американского гражданина это нонсенс .
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:02
Пенсии на старости если и оформят, то мизерные, ибо стажа не будет. Плюс с постоянным поднятием пенсионного возраста - не факт что доживем до пенсии :) А про ВВП - ну не поднимают напрямую, ок. А то что они увеличивают покупательную способность своих семей и́ те покупают товары? Это не котируется, что ли?
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