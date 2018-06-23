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Заробітчани зробили для
української економіки більше,...

Заробітчани зробили для української економіки більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:09

  Lsd написав:Пенсии на старости если и оформят, то мизерные, ибо стажа не будет. Плюс с постоянным поднятием пенсионного возраста - не факт что доживем до пенсии :) А про ВВП - ну не поднимают напрямую, ок. А то что они увеличивают покупательную способность своих семей и́ те покупают товары? Это не котируется, что ли?

поляки признают у себя аналогичную нашей проблему с заробитчанами, но они компенсируют отток своих нашими. А у нас это оказывается благо и панацея?
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