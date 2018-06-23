Заробітчани зробили для української економіки більше,...

Додано: Пон 02 лип, 2018 20:14

У денег заробитчан есть еще одно большое достоинство: деньги заробитчан идут украинцам, а деньги МВФ - разворовываются, или идут на уплату процентов МВФ.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!