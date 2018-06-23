Заробітчани зробили для української економіки більше,...

Додано: Вів 03 лип, 2018 21:22
Juna написав:
Можно к нам приглашать людей из Африки уменьшить требования им на визу а лучше вообще безвиз коль так нужно. Тут жизнь гораздо мягче чем там вот и появятся имигранты.
можно, но вот беда - они работать не хотят (или просто не умеют), а хотят получать пособия и лежать на диване. Ну или промышлять грабежами. Конечно не все такие, но национальность преступников в ЕС говорит сама за себя.
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