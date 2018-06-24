Пізніше Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter написав про 7 тисяч вироблених автомобілів за 7 днів.
Дивися повний текст Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15
Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень
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Дивися повний текст Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15
Получается, рано Маска хоронить? А то акции у него потихоньку вниз ползли уже с полгода как
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