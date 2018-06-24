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Tesla поставила рекорд з
випуску автомобілів за тиждень

Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15

Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень

Пропонуємо до обговорення:
Пізніше Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter написав про 7 тисяч вироблених автомобілів за 7 днів.

Дивися повний текст Tesla поставила рекорд з випуску автомобілів за тиждень.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15

Получается, рано Маска хоронить? А то акции у него потихоньку вниз ползли уже с полгода как
max_us_ua
 
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