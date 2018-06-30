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"Антонов" забезпечить
транспортування енергообладнання...

"Антонов" забезпечить транспортування енергообладнання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:18

"Антонов" забезпечить транспортування енергообладнання...

Пропонуємо до обговорення:
Українські "Авіалінії Антонова", світовий оператор супертранспортника Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн, забезпечить на замовлення німецької Siemens транспортування енергообладнання загальним тоннажем близько 2 тис. тонн для споруджуваних компанією нових теплоелектростанцій у Болівії.

Дивися повний текст "Антонов" забезпечить транспортування енергообладнання для нових електростанцій в Болівії - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:18

Немцам респект, могли же к Волга-Днепр обратиться. У тех, правда, Мрии нет, да и расценки, скорее всего, повыше
max_us_ua
 
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