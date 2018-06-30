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"Антонов" забезпечить транспортування енергообладнання...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Українські "Авіалінії Антонова", світовий оператор супертранспортника Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн, забезпечить на замовлення німецької Siemens транспортування енергообладнання загальним тоннажем близько 2 тис. тонн для споруджуваних компанією нових теплоелектростанцій у Болівії.
Дивися повний текст "Антонов" забезпечить транспортування енергообладнання для нових електростанцій в Болівії - ЗМІ
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:18
Немцам респект, могли же к Волга-Днепр обратиться. У тех, правда, Мрии нет, да и расценки, скорее всего, повыше
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