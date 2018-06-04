Зміни в законодавстві будуть коштувати бізнесу близько 12 трлн південнокорейських вон ($11 млрд) на рік.
Дивися повний текст Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого часу на 16 годин.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:20
Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого часу на 16 годин.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:21
Думаю, нас ждет примерно такое же решение в новом трудовом кодексе, только наоборот
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:29
"В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый."
Если пересчитать на 5-дневную рабочую неделю, это 7,78 часов в день. Так что их там не устраивает?
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:38
phantom_systems
Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:46
И как это у Вас вышло - 52 недели в году, в лоб поделили? У нас -2 недели выпадают из-за праздников плюс 4 недели отпусков -это 46 недель. Учиывая, что все работают полный день и не болеют -это уже 44 часа в неделю. Для среднего показателя -это очень много. Это оплачиваемые часы, а не отработал 12 часов , получил за 8 - официальных...
Додано: Пон 02 лип, 2018 23:14
laa1999
Не совсем Вас понял. В лоб поделил phantom_systems (на 250 примерно рабочих дней, чуть больше). У него получился рабочий день менее восьми. Я ему указал на то, почему так (ибо в среднем они реально больше работают, это общеизвестно)
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