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Південна Корея скоротила
тижневу тривалість робочого...

Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:20

Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни в законодавстві будуть коштувати бізнесу близько 12 трлн південнокорейських вон ($11 млрд) на рік.

Дивися повний текст Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого часу на 16 годин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:21

Думаю, нас ждет примерно такое же решение в новом трудовом кодексе, только наоборот
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:29

"В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый."

Если пересчитать на 5-дневную рабочую неделю, это 7,78 часов в день. Так что их там не устраивает?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:38

phantom_systems

Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:46

  max_us_ua написав:phantom_systems Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))

И как это у Вас вышло - 52 недели в году, в лоб поделили? У нас -2 недели выпадают из-за праздников плюс 4 недели отпусков -это 46 недель. Учиывая, что все работают полный день и не болеют -это уже 44 часа в неделю. Для среднего показателя -это очень много. Это оплачиваемые часы, а не отработал 12 часов , получил за 8 - официальных...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:14

laa1999

Не совсем Вас понял. В лоб поделил phantom_systems (на 250 примерно рабочих дней, чуть больше). У него получился рабочий день менее восьми. Я ему указал на то, почему так (ибо в среднем они реально больше работают, это общеизвестно)
max_us_ua
 
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