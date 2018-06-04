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Південна Корея скоротила
тижневу тривалість робочого...

Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:20

Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни в законодавстві будуть коштувати бізнесу близько 12 трлн південнокорейських вон ($11 млрд) на рік.

Дивися повний текст Південна Корея скоротила тижневу тривалість робочого часу на 16 годин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:21

Думаю, нас ждет примерно такое же решение в новом трудовом кодексе, только наоборот
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:29

"В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый."

Если пересчитать на 5-дневную рабочую неделю, это 7,78 часов в день. Так что их там не устраивает?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:38

phantom_systems

Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:46

  max_us_ua написав:phantom_systems Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))

И как это у Вас вышло - 52 недели в году, в лоб поделили? У нас -2 недели выпадают из-за праздников плюс 4 недели отпусков -это 46 недель. Учиывая, что все работают полный день и не болеют -это уже 44 часа в неделю. Для среднего показателя -это очень много. Это оплачиваемые часы, а не отработал 12 часов , получил за 8 - официальных...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:14

laa1999

Не совсем Вас понял. В лоб поделил phantom_systems (на 250 примерно рабочих дней, чуть больше). У него получился рабочий день менее восьми. Я ему указал на то, почему так (ибо в среднем они реально больше работают, это общеизвестно)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:25

  phantom_systems написав:"В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый."

Если пересчитать на 5-дневную рабочую неделю, это 7,78 часов в день. Так что их там не устраивает?

Праздники, больничные, отпуск при расчетах учли ? А есть еще и работающие не фул тайм :mrgreen:
Приходить на работу в 9-10 и уходить в 9-10 это норма. Теперь будет 52 часов по контракту, все что больше овертаймы. Причем час овертайма часто оплачивается меньше обычного часа.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:39

  max_us_ua написав:Думаю, нас ждет примерно такое же решение в новом трудовом кодексе, только наоборот

Они после войны работали как проклятые чтоб достигнуть нынешнего уровня. А нашу ну прям перетрудились бедненькие :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:55

  laa1999 написав:
  max_us_ua написав:phantom_systems Видимо, они в статистике количества населения при подсчете учли безработных, частично занятых, отпуска (они у них, правда, невелики), праздники (их тоже чуть), а то и просто поделили количество отработанного времени на все население (включая детей и пенсов). Ну, или (что вероятнее) файненс ошибся. Он иногда на 9 порядков ошибается))))

И как это у Вас вышло - 52 недели в году, в лоб поделили? У нас -2 недели выпадают из-за праздников плюс 4 недели отпусков -это 46 недель. Учиывая, что все работают полный день и не болеют -это уже 44 часа в неделю. Для среднего показателя -это очень много. Это оплачиваемые часы, а не отработал 12 часов , получил за 8 - официальных...

У них нет столько праздников. 4 недели отпуска скорее исключение, чем норма. Работа по субботам скорее норма, чем исключение. Отдыхать на больничном тоже не принято, разве что действительно дело серьёзное. Что касается неоплачиваемой переработки, за это уже наказывают работодателей и будут наказывать ещё жёстче.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:58

Искусство заголовка, блин.

Смотрим в текст:
Южная Корея с 1 июля сократила максимально допустимую продолжительность рабочего времени


Стандартная рабочая неделя как была 40 часов, так и осталась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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