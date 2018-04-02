Про це сказав начальник управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України Михайло Видякин.
Дивися повний текст Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:39
Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:39
При чем тут какие-то разделения и передачи полномочий? При такой курсовой динамике (как бы мягко не стелили в лайфовых страховых) вложение в гривне - гораздо бОльший риск, чем приобретение слитка драгметалла с целью спрятать его дома, не говоря уже о депо в зелени
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