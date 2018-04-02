RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсійна реформа неможлива без
спліту Нацкомфінпослуг - НБУ

Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:39

Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав начальник управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України Михайло Видякин.

Дивися повний текст Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82931
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:39

При чем тут какие-то разделения и передачи полномочий? При такой курсовой динамике (как бы мягко не стелили в лайфовых страховых) вложение в гривне - гораздо бОльший риск, чем приобретение слитка драгметалла с целью спрятать его дома, не говоря уже о депо в зелени
max_us_ua
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 17.11.08
Подякував: 580 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, gmh, max_us_ua і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання 1, 2
R2 » П'ят 11 тра, 2018 09:16
13 900
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 тра, 2018 09:01
nik1
Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні
R2 » Чет 10 тра, 2018 20:02
6 379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 21:55
avoska220
В Україні стартувала медична реформа 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 02 кві, 2018 11:43
30 2201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 09:16
slavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21101)
02.07.2018 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.