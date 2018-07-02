У Міненерговугілля затверджено нову структуру, згідно з якою передбачено формування Директорату ядерної енергетики.
Дивися повний текст В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:49
В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики
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Дивися повний текст В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:49
Не понимаю, создается Директорат там, где и так больше органов управления, чем энергоблоков. Видать, детки у кого-то талантлтвые вернулись с учебы в Англии, надо трудоустроить
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