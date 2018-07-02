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В Україні з'явиться
Директорат ядерної енергетики

В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:49

В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики

Пропонуємо до обговорення:
У Міненерговугілля затверджено нову структуру, згідно з якою передбачено формування Директорату ядерної енергетики.

Дивися повний текст В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:49

Не понимаю, создается Директорат там, где и так больше органов управления, чем энергоблоков. Видать, детки у кого-то талантлтвые вернулись с учебы в Англии, надо трудоустроить
max_us_ua
 
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