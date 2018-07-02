Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила розрахунку готівкою.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:59
В Україні почали діяти нові правила розрахунку готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила розрахунку готівкою.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:59
Мне кажется, Набанк избрал не совсем правильную тактику. Надо было выводить 10 коп., оставляя четвертак. Все же понимают, что не за горами очередная девальвация, рост цен и фактическое превращение 10 коп. в мусор - как в свое время было с 1 и 2 копейками
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