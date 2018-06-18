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Windows 10 буде показувати
рекламу у вікнах, без...

Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33

Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft придумала новий спосіб монетизації всередині операційної системи.

Дивися повний текст Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без можливості її блокування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33

Меня уже достала Винда с своим механизмом апгрейдов и напоминаем на серверах. Ушел на UBUNTU 18.04 LTS и не жалею.
izmalkov_vladimir
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