Корпорація Microsoft придумала новий спосіб монетизації всередині операційної системи.
Дивися повний текст Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без можливості її блокування.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33
Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windows 10 буде показувати рекламу у вікнах, без можливості її блокування.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33
Меня уже достала Винда с своим механизмом апгрейдов и напоминаем на серверах. Ушел на UBUNTU 18.04 LTS и не жалею.
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