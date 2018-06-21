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Мігранти збільшили перекази
з Німеччини майже до 18...

Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:56

Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума грошових переказів з Німеччини за 10 років зросла на 6,5 млрд євро. Німеччина входить в число країн з найбільшою кількістю переказів.

Дивися повний текст Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18 мільярдів євро.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:56

А может проще не платить пособие беженцам. И переводить нечего будет и эмигрировать не захотят
civ
 
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