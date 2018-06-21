Загальна сума грошових переказів з Німеччини за 10 років зросла на 6,5 млрд євро. Німеччина входить в число країн з найбільшою кількістю переказів.
Дивися повний текст Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18 мільярдів євро.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 23:56
Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18...
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Дивися повний текст Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18 мільярдів євро.
Додано: Пон 02 лип, 2018 23:56
А может проще не платить пособие беженцам. И переводить нечего будет и эмигрировать не захотят
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