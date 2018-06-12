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Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових...
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Додано: Вів 03 лип, 2018 05:12
Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2018 року NASA буде публічно тестувати "тиху надзвукову технологію" польотів.
Дивися повний текст Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових польотів
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Додано: Вів 03 лип, 2018 05:12
протестуют(с) обычно против
Савченко Так!
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Чет 14 чер, 2018 09:33
ALEF