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Інженери NASA протестують
технологію тихих надзвукових...

Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:12

Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових...

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2018 року NASA буде публічно тестувати "тиху надзвукову технологію" польотів.

Дивися повний текст Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових польотів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:12

протестуют(с) обычно против
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antonivs3
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