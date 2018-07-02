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В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:02

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Дивися повний текст В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20 грн/$1 - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:03

можно еще больше укрепить. только зачем?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:09

О, начали регулярно втирать про "укрепление" - значит обвал не за горами
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:28

  Вкладчик1234 написав:О, начали регулярно втирать про "укрепление" - значит обвал не за горами


+1
я тоже такое замечал
Укрепить зачем ??? И как ? За счёт заробитчан, т.е. обобрать их, втулив меньше гривен за каждый их заработанный доллар ? :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:31

можно всех экспертов нах?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:31

Новак - тупий дебіл, який заробляє на життя озвучуванням заказух на економічну тематику. Я вже говорив, що в 2013 році було два експерти за викликом, які без найменших рефлексій озвучували будь-яку ригівську маячню: Новак і Охріменко. Більше того, укріплювати гривню нема жодних потреб - бо це створить проблеми для експортерів, збільшивши собівартість виробництва всередині країни. Гривня має бути стабільною, а на фоні стабільного курсу гривні зростатимуть доходи. Що, власне, і відбувається зараз.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:16

Так, це можливо було би як би не політика НБУ та ВЛАДИ з питання грошей олігархів, які знаходяться прямо або косвено при владі.
finuser204
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:29

Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:33

  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..


а за какие шиши вернуть ?
кто заплатит за банкет ?
Vitalych-new
 
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