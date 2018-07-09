В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

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Как эти 17.7% надо превратить в "три раза"?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:57
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Как эти 17.7% надо превратить в "три раза"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 11 лип, 2018 00:10
Surfer,речку по 46, в Киеве не видела, если Вы нашли у спекулянта дорогую, не значит что такая цена была везде, в Киеве она была по 28 развесная и по 34 грн. в упаковке на пике роста, кстати в упаковке и сейчас есть гречка по 20-30 грн.кг в магазинах, а почему белая гречка подорожала в 2 раза, она же не импортная? Обычно люди продукты первой необходимости покупают в магазинах вблизи от дома, работы, у нас рядом только Форы и АТБ. К цене 2013 года вернулась только гречка наразвес, наверно много насеяли, другие же продукты все подорожали: хлеб житний, творог, сметана, кефир, мёд, мясо, фрукты и т.д. - за эти годы в цене удвоились как минимум. Пенсионеры, старики, которых в моём доме много, покупают продукты в магазине поближе к дому, у них нет интернета мониторить все акции и скидки по супермаркетам и нет здоровья тягать сумки с продуктами в переполненном транспорте. Вы счастливчик если у Вас Ашан близко, бываю там очень редко, ехать далеко, хотя я там тоже видела кефир со скидкой 50%, чуть не купила, а когда посмотрела на дату выпуска, положила обратно, у них такая практика - когда истекает дата реализации устраивать акции и не только на молоко. Форы, АТБ тоже регулярно делают уценку на товар в последний день реализации на 30%, их тогда разбирают быстрее, а вот на Западе такие продукты вообще бесплатно раздают, у нас такое не практикуется, бизнесмены и на малообеспеченных людях должны заработать. А то что продукты все подорожали и очень заметно, не замечаете только Вы, Surfer , как-то странно, правда?
Додано: Сер 11 лип, 2018 03:01
Это просто "перл". И это говорит человек который утверждает что все подорожало в разы несмотря на актуальные фотосвидетельства об обратном. То есть она в разы дороже покупает "не у спекулянтов" и в то же время ПА35 гречка - это "недорогая". Выбоины и ухабы "женской логики". Во первых я ничего не искал. Если цена выходит за разумные пределы я просто обхожу ее стороной , я ж не некоторые которые полоумно кричат что все "подорожало", продолжая грести и тыкая в таблички с курсом. Я привел лишь статью 11 года с реальным анализом по различным торговым сетям, на тот момент времени с приведенными ценами от 35 до 46. На всякий случай - к статье я никакого отношения не имею.
Вот еще статья по киевским ценам с родного финанса, кстати на этот раз 16 года - еще одно раскачивание лошья, верующего в курс 26, "все дорожает в разы" на гречке.
еще :
При чем все то же самое я расписывал по молоку - с цифрами , цитатами - где закупочная цена только в этом году опускается с 6 грн до 3,5 и еще ниже. при ценах на полках магазинов ПА25. Ну ясно ж как день просто тупо кто то получает сверхприбыли на лохах верующих в "курс зеленого". А мне особоодаренные с "белочкой" в очередной раз :
еще одна с "белой гречкой" - или вы одна бедная на 2 аккаунта разрываетесь ? Такое впечатление что я со стенкой разговариваю. Уже ж 100 раз разжовано !
Чушь. Кисломолочные , как вы уже писали со второго аккаунта - та же история что и с молоком - тот же уровень цен, и только для особо одаренных с "белой гречкой" - ПА25. Запоминте - есть базовый продукт - молоко - все остальное - производные от него . И если как показано выше оно стоит так же как и 5 лет назад , не могут кисломолочные подорожать в разы. Это как хлеб вырос в 2 раза при том что 80% его стоимости - мука - на прежнем уровне до обвала. Это чистое надувательство. Кефир реально стоит так же, в районе 10-12 грн как и молоко, а иногда и дешевле молока того же производителя,. Творог покупаю всего гривен на 5-7 за кг дороже чем 5 лет назад. По фруктам - уже расписывал вам - в принципе то же самое. Ситуация с хлебом при ТОЙ ЖЕ цене на муку что и в 2013 та же что и с "белочкой", "белой гречкой" и временами не белой, молоком ПА25 и черешней ПА60, ПА180 и на все остальное что "падаражало в разы". Из вас делают лоха а вы гордитесь массовкой.
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И кстати Ашан у меня совсем не под боком - но при желании - не вижу проблем добраться туда куда мне надо - и не в Ашане одном дело - сказал же адекватные цены на разные категории товаров можно найти в разных сетях - какие то всю дорогу странные предположения , не имеющие ничего общего с реальностью то про село то про локацию то про "все дорожает в разы" - какая то воинствующая глупость.
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 11 лип, 2018 03:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лип, 2018 03:27
Неправда ваша. Никаких противоречий с тем что я говорю. Я зачастую отношусь к подобным просчетам как к просчету средней температуры по больнице. Да и все остальные просчеты "инфляции" и т.п. имеют ту же природу - просчет сферического коня в вакууме. Раз уж зацепились - на примере молока - как вы видели ценовой диапазон от 9 до 25 и выше. А кстати недавно я покупал отличное молоко по 7,5 за литр. - 100% уровень 2013 года, даже чуть ниже чем я тогда брал. При смещении количества предложений в большую сторону. Тут можно легко нарисовать и 50% и 100%. Таким образом подбором "потребительской корзины" %% можно рисовать совершенно любые - под мизантропическое ржание сферического коня откуда то из недоступных глубин вселенной аля "Д.Б.". Безусловно , баранов пока достаточно много и они стадом уверенно идут сгребая ПА26 к краю обрыва как в потребительских ценах так и с валютным курсом под зазывание барыг и кабанчиков. Но далеко не весь рынок такой.
Я смотрю исключительно по своей "корзине", оцениваю ее изменение. Естественно я не беру например молоко по 25 , я беру по ценам по котором брал до 2014. Предложений таких на рынке предостаточно. И такая ситуация по 80-90% потребительской корзины. Поэтому я говорю что и говорил - с 2013 года я продолжаю жить почти в ТОМ же ценовом диапазоне в частности на продукты питания.
И главное - за 5 лет курс "26" остался практически вируальным, что касается отечественных цен. Он безусловно есть на окошках обмеников - потому что он стал таким же товаром , раздутым безмерно, как и молоко "по 25" - раздутым на панике и инфернальном "буиттокадорожать". И "присутствует" на некоторых продуктах которые шустрые дельцы впаривают не сильно адекватным гражданам - при наличии аналогичных товаров по цене уровня 2013 года. У которых основная модель поведения - искать "не там где потерял а под фонарем потому что там светлее". Баранам легче слышать что кто то сказал что "все дорожает" - анализировать и сопоставлять им нечем. Им лишь бы свое стадо мычащее - там они себя в своей среде нормально чувствуют , даже идя к краю обрыва - а пофиг , "зато в толпе", "всеж такие", какие бы реальные цифры им не приводили. Все равно что суд присяжных дальтоников будет выносить приговор красному цвету в том что он зеленый.
Еще одну попытку сделаю чуть с другого края. Поскольку даже некоторые адвенотисты курса 26 соглашались с очевидным - что цены в 3 раза (как курс) точно не выросли - "где то там 1,5-2" и т.д. Действительно до 2014 года при курсе 8 были привязаны к этому курсу. Литр молока, например, стоил около 8 грн, были и дороже, крупы, овощи 5-10, все плясало вокруг цифры 8 с очень не большим отклонением - то есть диапазон $0,75-$1-$1,25. То же самое было при курсе 5. И это закономерно - это близко к ценам ближайшего зарубежья. Что имеем сегодня. Нарисованный курс 26 и цены на овощи , крупы, молоко, мука в районе 10 грн а то и дешевле или ниже $0,40. Это уже огромный разрыв. То есть за 5 ЛЕТ нарисованный курс почти не изменил цен отечественных продуктов на внутреннем рынке. А это весьма большой срок, по которому можно делать выводы. Он не подтянул цены до прежних уровней $,75-$1-$1,25. Потому что нет таких резервов у рынка, не видит внутренний рынок курс 26 в УПОР ! Другими словами - не было в принципе 5 лет назад молока по 3грн(0,40 центов) за литр, а сейчас есть по 10грн (0,40 центов), и даже ниже! И это на 5-ом году после обвала - огромный срок. Даже импорт не поднялся в 3 раза - в среднем 1,5-2,0 иногда еще ниже. Только для отдельных "одаренных" рисуют товар за 25 закупленный по 2,7. Ну на то он и "немамонт". Ситуация ясно указывает что с этим курсом явно что то не то.
Вот поэтому серьезное движение вниз курса для уравновешивания этой ситуации вполне реально до сих пор. Безусловно его могут загнать еще выше - баранов и спекулей хватает. Но хочется верить что разумных больше.
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:00
А в столовке минстеця продукты не подорожали. И бакс в обменнике справа от проходной ПА12, как и завещала великая лера.
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