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Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2019 року.
Дивися повний текст Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5 млн грн
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04
а бетоном залить не дешевле?
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