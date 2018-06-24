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Київавтодор планує відремонтувати
одну із вулиць за 19,5...

Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:03

Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5...

Пропонуємо до обговорення:
Роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2019 року.

Дивися повний текст Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04

а бетоном залить не дешевле?
sal
 
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sal, це дивлячись кого. Зрадофілів залити бетоном було б і дешевше, і корисніше. Але жне можна.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:13

І ще. Я розумію, що такі новини - це копіпейст, але авторитетний фінансовий сайт мав би звертати увагу на цифри, якщо ці цифри виглядають абсурдно. Аффтар з Обозрєватєля заявляє - 1 кв м коштував 77000 грн. 10 квадратних метрів - 770 тисяч грн. 100 квадратних метрів (квадрат 10 на 10, сотка) - 7 мільйонів 700 тис грн. Тобто, за названі 19 мільйонів навіть діляночки 30 на 10 метрів не відремонтуєш. Тупий аффтар, здається, переплутав погонні метри з квадратними, і в нього вийшло завищення ціни десь у сто разів.
Sharpe
 
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