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Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Для припинення масової трудової міграції середня зарплата в Україні повинна становити 15 тис. гривень.

Дивися повний текст Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб вони не виїжджали на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04

А что они должны производить, какого качества, он не сообщил?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:22

когда радостно валили гривну не подумали что свалят люди ?.. еще не подумали что стоимость украденных активов упадет в 10раз.. типа "заработали" на падении гривни 1, потеряли на стоимости активов 1000000..
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:48

  Sharpe написав:germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.

Про то что кто то и что то валил расскажут следующие в очереди на престол. Хотя народу и так все понятно, не слепые.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:49

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

Ну а Реве хотелось бы сказать, что зарплата должна быть хотя бы 500 евро, а не на 50% в гривне. На 50% в гривне после выборов можно будет только подтереться и то если хватит.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55

  Sharpe написав:germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.


Тобто, те що в 2014 році надрукували біля 170 млрд, а в 2015 ще біля 150 це ви рахуєте як вплив на тогдашню главу НБУ, а це у нас була Гонтарєва, з Россії? а Її перли щодо того що "не будемо підтримувати курс гривні" в СМІ і ще більше падіння буквально на наступний день, то ви не згадуєте? А те як ставили і чому Кубив С. І. головою НБУ це не впливало на курс? І те, що потрібні люди дуже добре викупли валютні кошти на аукціонах по цікавому курсу, з прицілом на девальвацію це не рушило курс?
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:01

p_a_l, є економічна статистика, і вона прекрасно все розповідає - зокрема те, як валився експорт, ВВП і золотовалютні резерви ( 17 мільярдів у січні 2012-го, і 12 у січні 2014-го) у благополучному (нібито) 2013 році.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03

MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?
Sharpe
 
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