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Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:18

  Moimir написав:Рост зарплат должен иметь источник. Источника у нас нет- низкая производительность труда. В таких условиях количество рабочих мест будет сокращаться и люди будут продолжать уезжать

Касательно производительности - огромный вопрос. На производстве сварщик-аргонщик для зарплаты в 15000 грн должен сварить до 50 соединений в смену (молочка). В Чехии, на зарплату в 1200 евро - 6(шесть!!!) таких же стыков! В смену!!!! Больше не положено по ТБ. Но что характерно, отпускная цена на готовые изделия и машины отличаются на 15-20%... Где деньги, Зин?
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:41

  Sharpe написав:MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?


Так от у тому то і діло, що доллар світова валюта, а гривня є гривня, от тому США друкують трильйони без таких от наслідків як у нас надрукували п'яток мільярдів в еквіваленті уе. За рахунок цього в тому числі проводилася рефінансування банків, які успішно потім закривали і кошти осідали в карманах власників таких от банків чи пов'язаних з ними осіб, купувалася тими ж банками валюта, яка потім виводилася, і т.п.

А щодо треба викупати, так звісно якщо володіти повною картиною до чого йде курс (вірніш куди його ведуть) і мати кошти - надрукували ж достатньо - то можна купувати, от тільки пересічному це не світить, у нього все навпаки - які були статки то зменшилися через девальвацію, рівень зарплат теж. Так воно завжди буває, якщо хтось десь отримав статок то у когось він зменшився, ну а те що у нас населення завжди оплачувало такі ситуації так то видно що історія повторюється.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00

Средняя зарплата является объективным показателем в цивилизованных странах,где соблюдается пропорция между минимальной и максимальной зарплатой.У нас,когда одни получают минималку,а другие сотни тысяч,некоторые миллионами в месяц и выписывают себе премии в миллионах долларов,средняя зарплата ни о чем не говорит.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:09

sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.
Sharpe
 
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