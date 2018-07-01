Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Додано: Вів 03 лип, 2018 11:41

Sharpe написав: MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається? MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?

Так от у тому то і діло, що доллар світова валюта, а гривня є гривня, от тому США друкують трильйони без таких от наслідків як у нас надрукували п'яток мільярдів в еквіваленті уе. За рахунок цього в тому числі проводилася рефінансування банків, які успішно потім закривали і кошти осідали в карманах власників таких от банків чи пов'язаних з ними осіб, купувалася тими ж банками валюта, яка потім виводилася, і т.п.А щодо треба викупати, так звісно якщо володіти повною картиною до чого йде курс (вірніш куди його ведуть) і мати кошти - надрукували ж достатньо - то можна купувати, от тільки пересічному це не світить, у нього все навпаки - які були статки то зменшилися через девальвацію, рівень зарплат теж. Так воно завжди буває, якщо хтось десь отримав статок то у когось він зменшився, ну а те що у нас населення завжди оплачувало такі ситуації так то видно що історія повторюється.