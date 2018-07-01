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Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00

Средняя зарплата является объективным показателем в цивилизованных странах,где соблюдается пропорция между минимальной и максимальной зарплатой.У нас,когда одни получают минималку,а другие сотни тысяч,некоторые миллионами в месяц и выписывают себе премии в миллионах долларов,средняя зарплата ни о чем не говорит.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:09

sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:00

  Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.

Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:09

  Moimir написав:
  Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.

Ключевое- в капіталістичній країні. Мы имеем - феодальную, со всеми вытекающими

Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД.

Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:15

  bolex написав: Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД. Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?

Существует только 3 способа хозяйственной деятельности в истории экономического развития любой страны-сельскохозяйственный, сельскохозяйственно-индустриалтный и индустриальный. Капитализм, как и социализм существуют исключительно в рамках индустриального способа хозяйствования. Рабовладельчество-в рамках сельскохозяйственного характера экономики. Феодализм и капитализм различны по характерухраспределения произведенных материальных благ. Далее госстат вам в помощь
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:16

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

Moimir написав:
  bolex написав: Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД. Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?

Существует только 3 способа хозяйственной деятельности в истории экономического развития любой страны-сельскохозяйственный, сельскохозяйственно-индустриалтный и индустриальный. Капитализм, как и социализм существуют исключительно в рамках индустриального способа хозяйствования. Рабовладельчество-в рамках сельскохозяйственного характера экономики. Феодализм и капитализм различны по характерухраспределения произведенных материальных благ. Далее госстат вам в помощь
Вам тогда в помощь толковый словарь, что ли
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:30

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

А сейчас все получают те 7к, которые он собирается увеличить?
Очередная банальщина.
Black Jack - White Business
ruvex
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