|
|
|
Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:35
Moimir написав:Воспользуйтесь своим советом сами, что ли. Но не пытайтесь это делать в наших источниках- откройте немецкую Википедию
Печально, что вы без Википедии уже не способны отличить рабовладельчество, феодализм и капитализм. И тут без разницы, немецкой или ещё какой
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21174
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4699 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|