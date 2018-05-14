RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:35

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

Moimir написав:Воспользуйтесь своим советом сами, что ли. Но не пытайтесь это делать в наших источниках- откройте немецкую Википедию
Печально, что вы без Википедии уже не способны отличить рабовладельчество, феодализм и капитализм. И тут без разницы, немецкой или ещё какой
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21174
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4699 раз.
 
Профіль
4
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Аlександр і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування) 1, 2
R2 » П'ят 29 чер, 2018 17:44
14 1463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 16:31
Sommer
Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення 1, 2
R2 » Пон 02 лип, 2018 13:11
16 1155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 15:33
coulthard
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
82 8412
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 15:29
zemnickay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15193)
03.07.2018 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.