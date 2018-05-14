Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43

bolex написав: Moimir написав: Sharpe написав: sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально. sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.

Ключевое- в капіталістичній країні. Мы имеем - феодальную, со всеми вытекающими Ключевое- в капіталістичній країні. Мы имеем - феодальную, со всеми вытекающими

Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД.



Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ? Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД.Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?

Вы правы - у нас рабовладельческий строй. Тут все детали совпадают. Кстати - уголовное дело с Лозинским и компанией - яркий пример. Если вы вынуждены жить в Украине - то будете отстегивать дань руковлдству в виде коммуналки - которая больше чем половина зарплаты. А енсионерам так и 100% пенсии не хватит на коммуналку.Вы хотите что бы совпадали незначительные детали ? Но суть не в них. детали в разных странах феодализма были разные. Рабовладение и феодализм - это суть в основе - низкий уровень развития средств производства, и ВВП, очень низкий уровень культурного и интеллектуального развития управленцев - то есть рабовладельцев и феодалов, которые злоупотребляют своей властью. При этом у них есть все, а у большинства населения мышь в холодильнике повесилась. А "порки" и сейчас устраивают. Избивают , даже убивают не согласных. Нельзя убежать никуда ? В большинстве случаев так и есть. Денег нет что бы куда-то уехать и там жить. У людей дети или родители - требуют внимания и опеки. Уровень социального обеспечения в стране именно рабовладельческий или феодальный. Был бы уровень соц.защиты капиталистический - так можно было бы и детей и стариков оставить " на государство" и ехать куда душа просит. Но у нас это не возможно. Хотя держат не кандалы - а нищета населения. Низкий уровень знания иностранных языков еще и тп. Уехать можно разве что в позе совсем полного нищеброда. Но запросто вас вернут обратно. Без цепей и кандалов - но суть не меняется.