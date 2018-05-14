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Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:35

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

Moimir написав:Воспользуйтесь своим советом сами, что ли. Но не пытайтесь это делать в наших источниках- откройте немецкую Википедию
Печально, что вы без Википедии уже не способны отличить рабовладельчество, феодализм и капитализм. И тут без разницы, немецкой или ещё какой
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43

  bolex написав:
  Moimir написав:
  Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.

Ключевое- в капіталістичній країні. Мы имеем - феодальную, со всеми вытекающими

Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД.

Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?


Вы правы - у нас рабовладельческий строй. Тут все детали совпадают. Кстати - уголовное дело с Лозинским и компанией - яркий пример. Если вы вынуждены жить в Украине - то будете отстегивать дань руковлдству в виде коммуналки - которая больше чем половина зарплаты. А енсионерам так и 100% пенсии не хватит на коммуналку.
Вы хотите что бы совпадали незначительные детали ? Но суть не в них. детали в разных странах феодализма были разные. Рабовладение и феодализм - это суть в основе - низкий уровень развития средств производства, и ВВП, очень низкий уровень культурного и интеллектуального развития управленцев - то есть рабовладельцев и феодалов, которые злоупотребляют своей властью. При этом у них есть все, а у большинства населения мышь в холодильнике повесилась. А "порки" и сейчас устраивают. Избивают , даже убивают не согласных. Нельзя убежать никуда ? В большинстве случаев так и есть. Денег нет что бы куда-то уехать и там жить. У людей дети или родители - требуют внимания и опеки. Уровень социального обеспечения в стране именно рабовладельческий или феодальный. Был бы уровень соц.защиты капиталистический - так можно было бы и детей и стариков оставить " на государство" и ехать куда душа просит. Но у нас это не возможно. Хотя держат не кандалы - а нищета населения. Низкий уровень знания иностранных языков еще и тп. Уехать можно разве что в позе совсем полного нищеброда. Но запросто вас вернут обратно. Без цепей и кандалов - но суть не меняется.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:21

  Imp написав: Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.

А с какой помпой лепит - экономическая статистика подтверждает...

И что же она подтверждает - что с 2010 по 2013 экспорт вырос на 25% с 68 млрд долларов до 85 млрд.

Ну а то, что экспорт внутри 2013 года снизился, тут даже самый заурядный обыватель понимает, что причиной стало закрытие российских рынков вследствие подготовки подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. И это Янукович, собственно, и попытался исправить, торгуясь об улучшении условий с ЕС, но "страждущий" и "забитый" народ сам не дал ему это сделать.

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/

Теперь по зарплате, которая удержит. Откуда Рева взял свои цифры, непонятно.

Берем единственный объективный показатель, учитывающий страновые различия цен - паритет покупательской способности (ППС) и сопоставляем его с зарплатой.

Из доступных источник сопоставить ППС можно только по ВВП (индекс бигмака - это как то совсем несерьезно). В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.

В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.

То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Соответственно, зарплата в Украине должна составлять 10 тыс долларов в год, или порядка 22-23 тыс грн в мес, чтобы украинцы не эмигрировали.

Естественно, это достижимо только с кратным увеличением ВВП по ППС, что является заботой не работодателей, а государственных мужей, включая Реву
zРадио
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