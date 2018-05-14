Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Imp написав:
Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.
А с какой помпой лепит - экономическая статистика подтверждает...
И что же она подтверждает - что с 2010 по 2013 экспорт вырос на 25% с 68 млрд долларов до 85 млрд.
Ну а то, что экспорт внутри 2013 года снизился, тут даже самый заурядный обыватель понимает, что причиной стало закрытие российских рынков вследствие подготовки подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. И это Янукович, собственно, и попытался исправить, торгуясь об улучшении условий с ЕС, но "страждущий" и "забитый" народ сам не дал ему это сделать.
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Теперь по зарплате, которая удержит. Откуда Рева взял свои цифры, непонятно.
Берем единственный объективный показатель, учитывающий страновые различия цен - паритет покупательской способности (ППС) и сопоставляем его с зарплатой.
Из доступных источник сопоставить ППС можно только по ВВП (индекс бигмака - это как то совсем несерьезно). В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.
В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.
То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Соответственно, зарплата в Украине должна составлять 10 тыс долларов в год, или порядка 22-23 тыс грн в мес, чтобы украинцы не эмигрировали.
Естественно, это достижимо только с кратным увеличением ВВП по ППС, что является заботой не работодателей, а государственных мужей, включая Реву