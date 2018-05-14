Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.
Ключевое- в капіталістичній країні. Мы имеем - феодальную, со всеми вытекающими
Надеюсь, Вы знаете что означает "феодальная страна". В противном случае - вы обычный п%здобол-популизД.
Например, как житель "феодальной страны", Вы обязаны служить своему лорду, и Вам запрещено покидать его владения без специального разрешения. Давно Вас пороли на конюшне за проступки ? А Ваша дочь уже попользована лордом во исполнение "права первой ночи" или Вы только готовитесь к этому знаменательному событию ?
Вы правы - у нас рабовладельческий строй. Тут все детали совпадают. Кстати - уголовное дело с Лозинским и компанией - яркий пример. Если вы вынуждены жить в Украине - то будете отстегивать дань руковлдству в виде коммуналки - которая больше чем половина зарплаты. А енсионерам так и 100% пенсии не хватит на коммуналку. Вы хотите что бы совпадали незначительные детали ? Но суть не в них. детали в разных странах феодализма были разные. Рабовладение и феодализм - это суть в основе - низкий уровень развития средств производства, и ВВП, очень низкий уровень культурного и интеллектуального развития управленцев - то есть рабовладельцев и феодалов, которые злоупотребляют своей властью. При этом у них есть все, а у большинства населения мышь в холодильнике повесилась. А "порки" и сейчас устраивают. Избивают , даже убивают не согласных. Нельзя убежать никуда ? В большинстве случаев так и есть. Денег нет что бы куда-то уехать и там жить. У людей дети или родители - требуют внимания и опеки. Уровень социального обеспечения в стране именно рабовладельческий или феодальный. Был бы уровень соц.защиты капиталистический - так можно было бы и детей и стариков оставить " на государство" и ехать куда душа просит. Но у нас это не возможно. Хотя держат не кандалы - а нищета населения. Низкий уровень знания иностранных языков еще и тп. Уехать можно разве что в позе совсем полного нищеброда. Но запросто вас вернут обратно. Без цепей и кандалов - но суть не меняется.
Imp написав: Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.
А с какой помпой лепит - экономическая статистика подтверждает...
И что же она подтверждает - что с 2010 по 2013 экспорт вырос на 25% с 68 млрд долларов до 85 млрд.
Ну а то, что экспорт внутри 2013 года снизился, тут даже самый заурядный обыватель понимает, что причиной стало закрытие российских рынков вследствие подготовки подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. И это Янукович, собственно, и попытался исправить, торгуясь об улучшении условий с ЕС, но "страждущий" и "забитый" народ сам не дал ему это сделать.
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Теперь по зарплате, которая удержит. Откуда Рева взял свои цифры, непонятно.
Берем единственный объективный показатель, учитывающий страновые различия цен - паритет покупательской способности (ППС) и сопоставляем его с зарплатой.
Из доступных источник сопоставить ППС можно только по ВВП (индекс бигмака - это как то совсем несерьезно). В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.
В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.
Sommer написав:Кто верит, что Украина живет в три раза хуже рашки и в полтора раза хуже Египта? Кто? Ну вот
Все это знают на фактах , зачем в это верить ?- это железные факты. Не зря же 4 млн. украинцев на заработках в Рашке. У нас всего работоспособного населения 8 или 9 млн. Половина в Рашке. Вы не в курсе, что у нас нет работы - и много безработных ? Что промышленность развалена на фиг ? Про достаток украинцев это вы имеете ввиду депутатов, порохоботов и тп, почему-то особо высоко оплачивается у нас работа именно тех, кто разваливает экономику страны ?
Поэтому вполне верю, и рекомендую вам не сомневаться, что ВВП по ППС в Египте выше украинского. Противоречия здесь нет.
Понятие "жить лучше" очень субьективно. Египтянам, по крайней мере, не нужно отдавать половину своих доходов за тепло 5 месяцев в году. В отличии от украинцев. Но там сильно хуже обстоят дела с медициной, образованием и водоснабжением.
Я считаю, что украинцы сейчас уезжают не столько из-за низких зарплат, к чему они привыкли за все годы независимости, кроме коротких периодов 2006-2008 гг и 2012-2013 гг, а по причине высоких цен на энергоносители. Несопоставимо высоких к уровню зарплат.
Вы там спорили в другой ветке со мной о приведении цен в Украине к европейскому уровню в последние годы - вы будете оспаривать увеличение стоимости газа и тепла в 8 раз в гривне и в 3 раза в валюте, или согласитесь с этим очевидным фактом? Стоимость газа как топлива у нас уже сопоставима с таковой в половине европейских стран. Стоимость газа как услуги - то есть тепла - пока еще дешевле. Но вы сильно не обольщайтесь - поднятие стоимости кубометра до 13 грн откладывается ТОЛЬКО по причине приближающихся выборов. Получите 15-17 грн в сезоне 2019-2020 сразу после выборов в ВР