Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Imp написав: Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.
А с какой помпой лепит - экономическая статистика подтверждает...
И что же она подтверждает - что с 2010 по 2013 экспорт вырос на 25% с 68 млрд долларов до 85 млрд.
Ну а то, что экспорт внутри 2013 года снизился, тут даже самый заурядный обыватель понимает, что причиной стало закрытие российских рынков вследствие подготовки подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. И это Янукович, собственно, и попытался исправить, торгуясь об улучшении условий с ЕС, но "страждущий" и "забитый" народ сам не дал ему это сделать.
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Теперь по зарплате, которая удержит. Откуда Рева взял свои цифры, непонятно.
Берем единственный объективный показатель, учитывающий страновые различия цен - паритет покупательской способности (ППС) и сопоставляем его с зарплатой.
Из доступных источник сопоставить ППС можно только по ВВП (индекс бигмака - это как то совсем несерьезно). В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.
В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.
Поэтому вполне верю, и рекомендую вам не сомневаться, что ВВП по ППС в Египте выше украинского. И тем более - в России он выше, чем в Украине. Противоречия здесь нет.
Понятие "жить лучше" очень субьективно. Египтянам, по крайней мере, не нужно отдавать половину своих доходов за тепло 5 месяцев в году. В отличии от украинцев. Но там сильно хуже обстоят дела с медициной, образованием и водоснабжением.
Я считаю, что украинцы сейчас уезжают не столько из-за низких зарплат, к чему они привыкли за все годы независимости, кроме коротких периодов 2006-2008 гг и 2012-2013 гг, а по причине высоких цен на энергоносители. Несопоставимо высоких к уровню зарплат.
Вы там спорили в другой ветке со мной о приведении цен в Украине к европейскому уровню в последние годы - вы будете оспаривать увеличение стоимости газа и тепла в 8 раз в гривне и в 3 раза в валюте, или согласитесь с этим очевидным фактом? Стоимость газа как топлива у нас уже сопоставима с таковой в половине европейских стран. Стоимость газа как услуги - то есть тепла - пока еще дешевле. Но вы сильно не обольщайтесь - поднятие стоимости кубометра до 13 грн откладывается ТОЛЬКО по причине приближающихся выборов. Получите 15-17 грн в сезоне 2019-2020 сразу после выборов в ВР.
Ну и, собственно, как вам правильно отметили выше - где лучше жить, показывает направление миграции.
Едут из Украины в Россию, а не наоборот (в том числе беженцы с Донбасса). Естественно, обратные примеры миграции типа Ккиселева можете не приводить - это политика, а не трудовая миграция
Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.
И ответственностью тоже. Пример фольксваген. А у нас топ менеджер : украл, выпил, улетел в Испанию или Израиль на наворованное доживать.