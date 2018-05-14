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Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:35

Re: Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб.

Moimir написав:Воспользуйтесь своим советом сами, что ли. Но не пытайтесь это делать в наших источниках- откройте немецкую Википедию
Печально, что вы без Википедии уже не способны отличить рабовладельчество, феодализм и капитализм. И тут без разницы, немецкой или ещё какой
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:21

  Imp написав: Этот пост и предыдущие про "дело не в том, что напечатали..." красноречиво говорят об уровне Вашей компетенции. Пожалуйста, не пытайтесь высказывать свое мнение в той сфере, в которой Вы не разбираетесь. Сделайте такое отдолжение всем участником этого форума. Спасибо.

А с какой помпой лепит - экономическая статистика подтверждает...

И что же она подтверждает - что с 2010 по 2013 экспорт вырос на 25% с 68 млрд долларов до 85 млрд.

Ну а то, что экспорт внутри 2013 года снизился, тут даже самый заурядный обыватель понимает, что причиной стало закрытие российских рынков вследствие подготовки подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. И это Янукович, собственно, и попытался исправить, торгуясь об улучшении условий с ЕС, но "страждущий" и "забитый" народ сам не дал ему это сделать.

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/

Теперь по зарплате, которая удержит. Откуда Рева взял свои цифры, непонятно.

Берем единственный объективный показатель, учитывающий страновые различия цен - паритет покупательской способности (ППС) и сопоставляем его с зарплатой.

Из доступных источник сопоставить ППС можно только по ВВП (индекс бигмака - это как то совсем несерьезно). В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.

В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.

То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Соответственно, зарплата в Украине должна составлять 10 тыс долларов в год, или порядка 22-23 тыс грн в мес, чтобы украинцы не эмигрировали.

Естественно, это достижимо только с кратным увеличением ВВП по ППС, что является заботой не работодателей, а государственных мужей, включая Реву
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:12

  zРадио написав:В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.

В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.

То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.


Причем по тем же источникам этот показатель меньше египетского в 1.5 раза.

Кто верит, что Украина живет в три раза хуже рашки и в полтора раза хуже Египта? Кто? Ну вот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:52

  Sommer написав:
  zРадио написав:В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.

В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.

То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.


Причем по тем же источникам этот показатель меньше египетского в 1.5 раза.

Кто верит, что Украина живет в три раза хуже рашки и в полтора раза хуже Египта? Кто? Ну вот.


Здесь еще важен коэффициент Джини, описывающий степень неравенства распределения доходов.

Этот показатель в Украине ниже, чем в Египте, а в Египте ниже, чем в России. Более низкое значение индекса характеризует более высокую долю зарплат в структуре ВВП.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2

Поэтому вполне верю, и рекомендую вам не сомневаться, что ВВП по ППС в Египте выше украинского. И тем более - в России он выше, чем в Украине. Противоречия здесь нет.

Понятие "жить лучше" очень субьективно. Египтянам, по крайней мере, не нужно отдавать половину своих доходов за тепло 5 месяцев в году. В отличии от украинцев. Но там сильно хуже обстоят дела с медициной, образованием и водоснабжением.

Я считаю, что украинцы сейчас уезжают не столько из-за низких зарплат, к чему они привыкли за все годы независимости, кроме коротких периодов 2006-2008 гг и 2012-2013 гг, а по причине высоких цен на энергоносители. Несопоставимо высоких к уровню зарплат.

Вы там спорили в другой ветке со мной о приведении цен в Украине к европейскому уровню в последние годы - вы будете оспаривать увеличение стоимости газа и тепла в 8 раз в гривне и в 3 раза в валюте, или согласитесь с этим очевидным фактом? Стоимость газа как топлива у нас уже сопоставима с таковой в половине европейских стран. Стоимость газа как услуги - то есть тепла - пока еще дешевле. Но вы сильно не обольщайтесь - поднятие стоимости кубометра до 13 грн откладывается ТОЛЬКО по причине приближающихся выборов. Получите 15-17 грн в сезоне 2019-2020 сразу после выборов в ВР.

Ну и, собственно, как вам правильно отметили выше - где лучше жить, показывает направление миграции.

Едут из Украины в Россию, а не наоборот (в том числе беженцы с Донбасса). Естественно, обратные примеры миграции типа Ккиселева можете не приводить - это политика, а не трудовая миграция
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:31

  Sharpe написав:sena_2008atp, в будь-якій країні світу зарплатня різноробочого і топ-менеджера відрізняється на порядки. В будь-якій капіталістичній країні топ-менеджмент найбільшої компанії в країні має право на мільйонні премії, це абсолютно нормально.


И ответственностью тоже. Пример фольксваген. А у нас топ менеджер : украл, выпил, улетел в Испанию или Израиль на наворованное доживать.
Ratatui
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