Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Додано: Вів 03 лип, 2018 21:52

Sommer написав: zРадио написав: В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.



В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.



То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.

В Украине ВВП по ППС составляет 8713 долларов в год при годовой зарплате 3121 доллар.В Польше и России, куда едет работать большинство, показатели ВВП по ППС составляют, соответственно, 29521 и 27834 долларов.То бишь выше украинского в среднем в 3.3 раза.



Причем по тем же источникам этот показатель меньше египетского в 1.5 раза.



Кто верит, что Украина живет в три раза хуже рашки и в полтора раза хуже Египта? Кто? Ну вот. Причем по тем же источникам этот показатель меньше египетского в 1.5 раза.Кто верит, что Украина живет в три раза хуже рашки и в полтора раза хуже Египта? Кто? Ну вот.

Здесь еще важен коэффициент Джини, описывающий степень неравенства распределения доходов.Этот показатель в Украине ниже, чем в Египте, а в Египте ниже, чем в России. Более низкое значение индекса характеризует более высокую долю зарплат в структуре ВВП.Поэтому вполне верю, и рекомендую вам не сомневаться, что ВВП по ППС в Египте выше украинского. И тем более - в России он выше, чем в Украине. Противоречия здесь нет.Понятие "жить лучше" очень субьективно. Египтянам, по крайней мере, не нужно отдавать половину своих доходов за тепло 5 месяцев в году. В отличии от украинцев. Но там сильно хуже обстоят дела с медициной, образованием и водоснабжением.Я считаю, что украинцы сейчас уезжают не столько из-за низких зарплат, к чему они привыкли за все годы независимости, кроме коротких периодов 2006-2008 гг и 2012-2013 гг, а по причине высоких цен на энергоносители. Несопоставимо высоких к уровню зарплат.Вы там спорили в другой ветке со мной о приведении цен в Украине к европейскому уровню в последние годы - вы будете оспаривать увеличение стоимости газа и тепла в 8 раз в гривне и в 3 раза в валюте, или согласитесь с этим очевидным фактом? Стоимость газа как топлива у нас уже сопоставима с таковой в половине европейских стран. Стоимость газа как услуги - то есть тепла - пока еще дешевле. Но вы сильно не обольщайтесь - поднятие стоимости кубометра до 13 грн откладывается ТОЛЬКО по причине приближающихся выборов. Получите 15-17 грн в сезоне 2019-2020 сразу после выборов в ВР.Ну и, собственно, как вам правильно отметили выше - где лучше жить, показывает направление миграции.Едут из Украины в Россию, а не наоборот (в том числе беженцы с Донбасса). Естественно, обратные примеры миграции типа Ккиселева можете не приводить - это политика, а не трудовая миграция