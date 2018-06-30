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Назвали, скільки грошей виділили
на зйомки українських...

Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55

Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти порівну розділили між Держкіно та Міністерством культури України.

Дивися повний текст Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських фільмів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55

Пусть назовут сколько денег разбазаривают сами кинематографы. После каждой съемки пьянки-гулянки.
p_a_l
 
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