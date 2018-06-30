Кошти порівну розділили між Держкіно та Міністерством культури України.
Дивися повний текст Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських фільмів.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55
Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали, скільки грошей виділили на зйомки українських фільмів.
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55
Пусть назовут сколько денег разбазаривают сами кинематографы. После каждой съемки пьянки-гулянки.
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