У кожної зі сторін в даному питанні свій інтерес, свій мотив.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03
Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04
Готовиться нужно было после "Северного потока 1".
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:03
Тю, а говорили, что он не будет построен (как и крымский мост).
А тут уже "надо готовиться"
Всё IMHO
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