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Олег Кузнецов: Україна і
«Північний потік - 2». Що буде?

Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03

Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?

Пропонуємо до обговорення:
У кожної зі сторін в даному питанні свій інтерес, свій мотив.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04

Украине уже нужно готовиться к этому.

Готовиться нужно было после "Северного потока 1".
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:03

Тю, а говорили, что он не будет построен (как и крымский мост).
А тут уже "надо готовиться"
Всё IMHO
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