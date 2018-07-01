У кожної зі сторін в даному питанні свій інтерес, свій мотив.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03
Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04
Готовиться нужно было после "Северного потока 1".
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:03
Тю, а говорили, что он не будет построен (как и крымский мост).
А тут уже "надо готовиться"
Всё IMHO
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:44
Миф о том, что российский газ - это инструмент политического давления на Европу, придумали США и Украина. Интересы обеих стран вполне понятны. На самом деле, доля Газпрома на газовом рынке Европы только 34% (2017г.), остальное - Норвегия,Алжир,Катар и др. То есть , присутствует полноценная диверсификация.
Решениями европейских судов Газпром загнан в строгие рамки европейских понятий, т.е. зависит от Европы больше, чем Европа от него.
Реально на рынки Европы вскоре может повлиять только непредсказуемая Турция,отобрав у России звание монопольного транзитёра среднеазиатского газа.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:57
Re: потік
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26
автору статьи респект! В отличие от попугаев набрался смелости заявить о возможности Нордстрим -2. И советы "что делать?" вменяемые. Побоялся пойти дальше и высказаться за норнмализацию отношений и отделения политики от экономики. Но и то, что сказал, характеризует г. Кузнецова с хорошей стороны
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:32
Re: Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
Давно вже всім зрозуміло, що ПП2 може зупинити тільки політика. Політична воля, якої немає у "німців", і, поки що, в американців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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