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Олег Кузнецов: Україна і
«Північний потік - 2». Що буде?

Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03

Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?

Пропонуємо до обговорення:
У кожної зі сторін в даному питанні свій інтерес, свій мотив.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04

Украине уже нужно готовиться к этому.

Готовиться нужно было после "Северного потока 1".
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:03

Тю, а говорили, что он не будет построен (как и крымский мост).
А тут уже "надо готовиться"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:44

Миф о том, что российский газ - это инструмент политического давления на Европу, придумали США и Украина. Интересы обеих стран вполне понятны. На самом деле, доля Газпрома на газовом рынке Европы только 34% (2017г.), остальное - Норвегия,Алжир,Катар и др. То есть , присутствует полноценная диверсификация.
Решениями европейских судов Газпром загнан в строгие рамки европейских понятий, т.е. зависит от Европы больше, чем Европа от него.
Реально на рынки Европы вскоре может повлиять только непредсказуемая Турция,отобрав у России звание монопольного транзитёра среднеазиатского газа.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:57

Re: потік

  Вкладчик1234 написав:уже "надо готовиться"

Готовятся? или еще ждут
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:01

Нам многому нужно учиться у немцев.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26

автору статьи респект! В отличие от попугаев набрался смелости заявить о возможности Нордстрим -2. И советы "что делать?" вменяемые. Побоялся пойти дальше и высказаться за норнмализацию отношений и отделения политики от экономики. Но и то, что сказал, характеризует г. Кузнецова с хорошей стороны
PSPoldman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:32

Re: Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?

Давно вже всім зрозуміло, що ПП2 може зупинити тільки політика. Політична воля, якої немає у "німців", і, поки що, в американців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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