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Через збій у Facebook
розблокували людей з «чорного...

Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:53

Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного...

Пропонуємо до обговорення:
Розблоковані користувачі могли побачити контент, опублікований користувачами, які раніше внесли їх до «чорного списку».

Дивися повний текст Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного списку» 800 тисяч користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:53

Люди в черном.
кто ж их теперь заблокирует)
sal
 
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