Розблоковані користувачі могли побачити контент, опублікований користувачами, які раніше внесли їх до «чорного списку».
Дивися повний текст Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного списку» 800 тисяч користувачів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:53
Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через збій у Facebook розблокували людей з «чорного списку» 800 тисяч користувачів.
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