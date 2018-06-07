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Євробляхам пропонують нову
амністію і солідні пільги

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

Пропонуємо до обговорення:
Група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект №8487-1, покликаний врегулювати наболіле питання.

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они и ТАК льготники!
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Украина - це Европа!
Поэтому "евро6ляхи"=укр.регистрация!
Всё IMHO
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