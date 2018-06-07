Група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект №8487-1, покликаний врегулювати наболіле питання.
Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54
Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
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