Група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект №8487-1, покликаний врегулювати наболіле питання.
Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54
Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13
Дайте им ещё к "солидным льготам" и скидку на бензин 50% и комплект резины в подарок!
Пусть ездят и помнят, кто в Украине реальный "слуга народа"!
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