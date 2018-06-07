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Євробляхам пропонують нову
амністію і солідні пільги

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

Пропонуємо до обговорення:
Група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект №8487-1, покликаний врегулювати наболіле питання.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:55

они и ТАК льготники!
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:06

Украина - це Европа!
Поэтому "евро6ляхи"=укр.регистрация!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13

Дайте им ещё к "солидным льготам" и скидку на бензин 50% и комплект резины в подарок!
Пусть ездят и помнят, кто в Украине реальный "слуга народа"! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:50

Как я понимаю, ожидаются "временные" скидки на оформление авто для всех.
По большому счету, у властей других путей нет - если мы "Европа", то и ставки должны быть близки к европейским. У нас самые большие ставки среди соседей. Тем более что рынок насыщен, бл*х немеряно и с этим надо что-то делать.
Но власти, конечно, отыграют в другом. К примеру, в ЕС бензин раза в 1,5 дороже чем сейчас на украине, к повышению придем обязательно. И тогда будет ли так важно, сколько стоит растаможка ? А анонсированные скидки именно на двигатели большого литража (2 л, к примеру) наводят именно на такую мысль.
И вот думаешь - на хрен обеспечивать каждого украинца авто, если дороги задыхаются уже сейчас, а их еще и сужать собираются по новым нормам ? Рациональных причин нет, разве что - максимально впихнуть народу тачки и потом спокойно нагреваться на дорогом бензине.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:53

Прям соревнование, кто лизнет владельцу евробляхи приятнее :) Сюрреализм какой то.

Посмотрел, так это "Об'єднання "САМОПОМІЧ", им явно не хватает голосов, кроме историй с мусором катающимся по Украине как бы и вспомнить нечего.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:32

власникам машин класу Євро-3 рік з дня набрання законом чинності на оформлення всіх паперів
Яких паперів? На утилізацію?
0mage0
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