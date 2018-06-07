Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

Додано: Сер 04 лип, 2018 07:50

Как я понимаю, ожидаются "временные" скидки на оформление авто для всех.

По большому счету, у властей других путей нет - если мы "Европа", то и ставки должны быть близки к европейским. У нас самые большие ставки среди соседей. Тем более что рынок насыщен, бл*х немеряно и с этим надо что-то делать.

Но власти, конечно, отыграют в другом. К примеру, в ЕС бензин раза в 1,5 дороже чем сейчас на украине, к повышению придем обязательно. И тогда будет ли так важно, сколько стоит растаможка ? А анонсированные скидки именно на двигатели большого литража (2 л, к примеру) наводят именно на такую мысль.

И вот думаешь - на хрен обеспечивать каждого украинца авто, если дороги задыхаются уже сейчас, а их еще и сужать собираются по новым нормам ? Рациональных причин нет, разве что - максимально впихнуть народу тачки и потом спокойно нагреваться на дорогом бензине.