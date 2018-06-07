Група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект №8487-1, покликаний врегулювати наболіле питання.
Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54
Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги.
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13
Дайте им ещё к "солидным льготам" и скидку на бензин 50% и комплект резины в подарок!
Пусть ездят и помнят, кто в Украине реальный "слуга народа"!
Додано: Сер 04 лип, 2018 07:50
Как я понимаю, ожидаются "временные" скидки на оформление авто для всех.
По большому счету, у властей других путей нет - если мы "Европа", то и ставки должны быть близки к европейским. У нас самые большие ставки среди соседей. Тем более что рынок насыщен, бл*х немеряно и с этим надо что-то делать.
Но власти, конечно, отыграют в другом. К примеру, в ЕС бензин раза в 1,5 дороже чем сейчас на украине, к повышению придем обязательно. И тогда будет ли так важно, сколько стоит растаможка ? А анонсированные скидки именно на двигатели большого литража (2 л, к примеру) наводят именно на такую мысль.
И вот думаешь - на хрен обеспечивать каждого украинца авто, если дороги задыхаются уже сейчас, а их еще и сужать собираются по новым нормам ? Рациональных причин нет, разве что - максимально впихнуть народу тачки и потом спокойно нагреваться на дорогом бензине.
Додано: Сер 04 лип, 2018 07:53
Прям соревнование, кто лизнет владельцу евробляхи приятнее Сюрреализм какой то.
Посмотрел, так это "Об'єднання "САМОПОМІЧ", им явно не хватает голосов, кроме историй с мусором катающимся по Украине как бы и вспомнить нечего.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:32
Яких паперів? На утилізацію?
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