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Євробляхам пропонують нову
амністію і солідні пільги

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:53

Re: Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

  galex написав:"обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте".


Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников :)
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