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Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:53
galex написав:
"обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте".
Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников
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Igorten
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Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28
ellinas написав:
Как я понимаю, ожидаются "временные" скидки на оформление авто для всех.
По большому счету, у властей других путей нет - если мы "Европа", то и ставки должны быть близки к европейским. У нас самые большие ставки среди соседей. Тем более что рынок насыщен, бл*х немеряно и с этим надо что-то делать.
Но власти, конечно, отыграют в другом. К примеру, в ЕС бензин раза в 1,5 дороже чем сейчас на украине, к повышению придем обязательно. И тогда будет ли так важно, сколько стоит растаможка ? А анонсированные скидки именно на двигатели большого литража (2 л, к примеру) наводят именно на такую мысль.
И вот думаешь - на хрен обеспечивать каждого украинца авто, если дороги задыхаются уже сейчас, а их еще и сужать собираются по новым нормам ? Рациональных причин нет, разве что - максимально впихнуть народу тачки и потом спокойно нагреваться на дорогом бензине.
У нас самые низкие ставки, а не самые высокие. Возьми и ввези в Германии - китайское новое или наш СЕНС. Ставки у них в разы выше, 10-летние авто не ввезешь совсем, как и китайские...У ЕС одни из самых высоких заградительных пошлин в мире плюс нетарифные ограничения.
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laa1999
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04
laa1999 написав:
У ЕС одни из самых высоких заградительных пошлин в мире плюс нетарифные ограничения.
в ЕС есть широкий диапазон своих производителей, оптимальных по цене/качество.
в Украине своего производителя можно считать что нет.
Пытались вырастить, оберегая от конкуренции заградительными мерами. Вырос дефективный ур**, развившийся по принципу "раз нет конкуренции, значит можно забить на модернизацию, обновление, доступность цены - будут брать и так".
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galex
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