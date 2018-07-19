Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников
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Додано: Чет 05 лип, 2018 07:53
Re: Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28
У нас самые низкие ставки, а не самые высокие. Возьми и ввези в Германии - китайское новое или наш СЕНС. Ставки у них в разы выше, 10-летние авто не ввезешь совсем, как и китайские...У ЕС одни из самых высоких заградительных пошлин в мире плюс нетарифные ограничения.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04
Re: Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
в ЕС есть широкий диапазон своих производителей, оптимальных по цене/качество.
в Украине своего производителя можно считать что нет.
Пытались вырастить, оберегая от конкуренции заградительными мерами. Вырос дефективный ур**, развившийся по принципу "раз нет конкуренции, значит можно забить на модернизацию, обновление, доступность цены - будут брать и так".
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:46
С моральной точки зрения это не обязательно злодеи
Если контрабандист сигарет от нас туда (в Польшу например) - то для нас это экспортер. Это приток валюты, это дополнительная теневая занятость, в т.ч. и в производстве (которая выплатит хотя бы НДС в процессе траты заработанных денег)
Конечно вслух этого говорить нельзя, вслух нужно осуждать и принимать декларации о борьбе с этим нехорошим явлением.
Если от них сюда - то это конечно потери бюджета. Однако ловить нужно прежде всего крупную рыбу, то есть тех, кто возит товары в промышленных заработках для наживы. Если чисто для собственного потребления, по объективным возможностям, то еще ладно.
Тем более в 21 веке автомобильность это уже не роскошь а скорее базовое благо, как вода в кране или холодильник.
Насчет чиновников тоже не все просто.
Если в производстве за откат покупаются хреновые комплектующие под видом хороших (за откат от разницы цен), то чиновник, получая миллион, наносит убытка на много миллионов. За счет несоответствия итоговой продукции.
А вот если гражданину Х нужно для открытия полезного дела принести дохулиард справок о наличии разрешений на лицензионность соответствия, часть которых представляет собою тяжелый времязатратный объективно бессмысленный квест. Тогда чиновник, прикрывший глаза за некую сумму, не наносит вреда, а только лишь обоюдную пользу.
Но это конечно скользкая и неверная дорожка, сегодня польза, а завтра вред. Правильный путь состоит в отмене ненужных запретов.
Что собственно и предлагается для окончательного решения проблемы евро_этих_самых.
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