Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

Додано: Сер 01 сер, 2018 15:46

Igorten написав: galex написав: "обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте". "обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте".



Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников

С моральной точки зрения это не обязательно злодеиЕсли контрабандист сигарет от нас туда (в Польшу например) - то для нас это экспортер. Это приток валюты, это дополнительная теневая занятость, в т.ч. и в производстве (которая выплатит хотя бы НДС в процессе траты заработанных денег)Конечно вслух этого говорить нельзя, вслух нужно осуждать и принимать декларации о борьбе с этим нехорошим явлением.Если от них сюда - то это конечно потери бюджета. Однако ловить нужно прежде всего крупную рыбу, то есть тех, кто возит товары в промышленных заработках для наживы. Если чисто для собственного потребления, по объективным возможностям, то еще ладно.Тем более в 21 веке автомобильность это уже не роскошь а скорее базовое благо, как вода в кране или холодильник.Насчет чиновников тоже не все просто.Если в производстве за откат покупаются хреновые комплектующие под видом хороших (за откат от разницы цен), то чиновник, получая миллион, наносит убытка на много миллионов. За счет несоответствия итоговой продукции.А вот если гражданину Х нужно для открытия полезного дела принести дохулиард справок о наличии разрешений на лицензионность соответствия, часть которых представляет собою тяжелый времязатратный объективно бессмысленный квест. Тогда чиновник, прикрывший глаза за некую сумму, не наносит вреда, а только лишь обоюдную пользу.Но это конечно скользкая и неверная дорожка, сегодня польза, а завтра вред. Правильный путь состоит в отмене ненужных запретов.Что собственно и предлагается для окончательного решения проблемы евро_этих_самых.