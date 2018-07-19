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Євробляхам пропонують нову
амністію і солідні пільги

Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:53

Re: Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

  galex написав:"обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте".


Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28

  ellinas написав:Как я понимаю, ожидаются "временные" скидки на оформление авто для всех.
По большому счету, у властей других путей нет - если мы "Европа", то и ставки должны быть близки к европейским. У нас самые большие ставки среди соседей. Тем более что рынок насыщен, бл*х немеряно и с этим надо что-то делать.
Но власти, конечно, отыграют в другом. К примеру, в ЕС бензин раза в 1,5 дороже чем сейчас на украине, к повышению придем обязательно. И тогда будет ли так важно, сколько стоит растаможка ? А анонсированные скидки именно на двигатели большого литража (2 л, к примеру) наводят именно на такую мысль.
И вот думаешь - на хрен обеспечивать каждого украинца авто, если дороги задыхаются уже сейчас, а их еще и сужать собираются по новым нормам ? Рациональных причин нет, разве что - максимально впихнуть народу тачки и потом спокойно нагреваться на дорогом бензине.

У нас самые низкие ставки, а не самые высокие. Возьми и ввези в Германии - китайское новое или наш СЕНС. Ставки у них в разы выше, 10-летние авто не ввезешь совсем, как и китайские...У ЕС одни из самых высоких заградительных пошлин в мире плюс нетарифные ограничения.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04

Re: Євробляхам пропонують нову амністію і солідні пільги

  laa1999 написав:У ЕС одни из самых высоких заградительных пошлин в мире плюс нетарифные ограничения.


в ЕС есть широкий диапазон своих производителей, оптимальных по цене/качество.
в Украине своего производителя можно считать что нет.
Пытались вырастить, оберегая от конкуренции заградительными мерами. Вырос дефективный ур**, развившийся по принципу "раз нет конкуренции, значит можно забить на модернизацию, обновление, доступность цены - будут брать и так".
galex
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:46

  Igorten написав:
  galex написав:"обеспечить" - это к патерналистам. евробляхеры из другого лагеря, они не выпрашивают подачек у государства. из того что "не надо мне ничего давать, я сам заработаю, главное не мешайте".


Так это девиз матерых контрабандистов и продажных чиновников :)


С моральной точки зрения это не обязательно злодеи

Если контрабандист сигарет от нас туда (в Польшу например) - то для нас это экспортер. Это приток валюты, это дополнительная теневая занятость, в т.ч. и в производстве (которая выплатит хотя бы НДС в процессе траты заработанных денег)
Конечно вслух этого говорить нельзя, вслух нужно осуждать и принимать декларации о борьбе с этим нехорошим явлением.

Если от них сюда - то это конечно потери бюджета. Однако ловить нужно прежде всего крупную рыбу, то есть тех, кто возит товары в промышленных заработках для наживы. Если чисто для собственного потребления, по объективным возможностям, то еще ладно.
Тем более в 21 веке автомобильность это уже не роскошь а скорее базовое благо, как вода в кране или холодильник.

Насчет чиновников тоже не все просто.
Если в производстве за откат покупаются хреновые комплектующие под видом хороших (за откат от разницы цен), то чиновник, получая миллион, наносит убытка на много миллионов. За счет несоответствия итоговой продукции.

А вот если гражданину Х нужно для открытия полезного дела принести дохулиард справок о наличии разрешений на лицензионность соответствия, часть которых представляет собою тяжелый времязатратный объективно бессмысленный квест. Тогда чиновник, прикрывший глаза за некую сумму, не наносит вреда, а только лишь обоюдную пользу.
Но это конечно скользкая и неверная дорожка, сегодня польза, а завтра вред. Правильный путь состоит в отмене ненужных запретов.

Что собственно и предлагается для окончательного решения проблемы евро_этих_самых.
galex
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