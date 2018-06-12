|
|
Рада ухвалила закон для відновлення кредитування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02
Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення в другому читанні законопроекту №6027-д проголосували 239 депутатів.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон для відновлення кредитування (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82941
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02
без зРады уже не покредитуешься?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2653
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему